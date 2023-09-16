Пекельне видовище: у Пітері згорів великий торговий центр (фото та відео)

Причина займання і чи є жертви, — поки не встановлено

Останніми місяцями в росії дедалі частіше щось горить і вибухає. І в ніч на суботу, 16 вересня, велика пожежа сталася в Санкт-Петербурзі — там горіла двоповерхова будівля торговельного центру з рестораном.

Видовищними фото та відео з місця подій діляться російські канали у телеграм. Судячи з них, будівля практично згоріла.

Перші повідомлення про пожежу з’явилися вже після опівночі. За даними каналів, спалахнув торговий центр на перехресті Бухарестської вулиці та проспекту Слави в районі Купчино. Там був великий ресторан, зоомагазин, продуктовий та кілька комерційних точок.

"Кадри з місця виглядають без перебільшення пекельно, приміщення майже повністю вигоріло. Диявольська картина", — так коментують з місця подій очевидці, пише Mash на Мийці.

І не обманюють, — кадри з місця подій справді вражаючі.

Людей, за попередніми даними, встигли евакуювати — про постраждалих поки що нічого невідомо. Не встановлена поки що і можлива причина пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в російській Самарі горів підшипниковий завод.