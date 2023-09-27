"Агент Морженко задачу выполнил": в сети шутят о нападении моржа на лодку россиян (видео)

Попытки россиян спасти лодку успехом не увенчались

Не успела забыться история с нападением акулы на россиянина в Египте, как "челлендж" подхватили животные в другой части мира. Так на этот раз на российских туристов напал морж.

Как видно на кадрах, обнародованных telegram-каналом Nexta, россияне безуспешно пытались поднять надувную лодку на борт экспедиционного судна, пока животное наносило по ней удары бивнями.

Инцидент произошел в районе Земли Франца-Иосифа (российский архипелаг в Северном Ледовитом океане) с лодкой путешественников. Что стало причиной нападения доподлинно неизвестно, однако на видео можно заметить, что в кадре также появляется еще один морж. Так что вполне вероятно, что самка моржа пыталась защитить своего детеныша от людей, которые вторглись на ее территорию.

Непонятно, насколько серьезные повреждения получила лодка, но судя по всему пробоина в ней все же есть, поскольку животному удалось во время одной из атак зацепиться за нее бивнями.

Вместе с тем в сети уже начали шутить об "агенте Морженко" из украинской биолаборатории, который выполнял поручение Госдепа США и СБУ.

Кроме того, пользователи сети уже приняли моржа в ряды ВСУ.

Как сообщалось ранее, 8 июня в Хургаде тигровая акула напала на гражданина россии на глазах у множества отдыхающих. При этом в сети обсуждали ролик, на котором якобы этот же россиянин насмехался над украинцами, пострадавшими из-за уничтожения Каховской ГЭС.

Как известно, позже эту акулу отловили и извлекли из желудка останки убитого мужчины. После этого специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря занялись мумификацией рыбы, а ее тело выставят в музее на всеобщее обозрение.