"Агент Морженко завдання виконав": у мережі жартують про напад моржа на човен росіян (відео)

Спроби росіян врятувати човен успіхом не увінчалися

Не встигла забутися історія з нападом акули на росіянина в Єгипті, як "челлендж" підхопили тварини в іншій частині світу. Так на цей раз на російських туристів напав морж.

Як видно на кадрах, оприлюднених telegram-каналом Nexta, росіяни безрезультатно намагалися підняти надувний човен на борт експедиційного судна, поки тварина завдавала ударів бивнями.

Інцидент стався в районі Землі Франца-Йосифа (російський архіпелаг у Північному Льодовитому океані) з човном мандрівників. Що стало причиною нападу напевно невідомо, проте на відео можна помітити, що в кадрі також з’являється ще один морж. Отже, цілком імовірно, що самка намагалася захистити своє дитинча від людей, які вторглися на її територію.

Незрозуміло, наскільки серйозні пошкодження отримав човен, але зважаючи на все пробоїна в ньому все ж таки є, оскільки тварині вдалося під час однієї з атак зачепитися за нього бивнями.

Водночас у мережі вже почали жартувати про "агента Морженка" з української біолабораторії, який виконував доручення Держдепу США та СБУ.

Крім того, користувачі мережі вже прийняли його до лав ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, 8 червня в Хургаді тигрова акула напала на громадянина росії на очах у багатьох відпочиваючих. При цьому в мережі обговорювали ролик, на якому нібито цей же росіянин глузував з українців, які постраждали через знищення Каховської ГЕС.

Як відомо, пізніше цю акулу відловили та витягли зі шлунка останки вбитого чоловіка. Після цього фахівці Інституту морських наук та заповідників Червоного моря зайнялися муміфікацією риби, а її тіло виставлять у музеї на загальний огляд.