Похоронили, а затем "оживили": в РФ опозорились с награждением погибшего оккупанта (фото)

Представители местных властей решили попиариться

В Башкирии разгорелся скандал из-за гибели местного оккупанта Артура Султангалиева. Его вроде бы наградили, но пользователи соцсетей заметили некоторые нестыковки.

По данным местных СМИ, администрация Янаульского района 25 сентября сообщила в соцсетях, что в январе 2023 года Султангалиев получил ранения и попал в больницу с тяжелой болезнью. Впоследствии мужчина умер, но неизвестно, когда именно. Однако всплыла другая запись администрации этого района от 18 июля текущего года.

В этом посту показано, как оккупант лично получает медаль из рук военного комиссара города Янаула, Калтасинского и Янаульского районов Марата Харисова.

Фото с "награждения"

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Султангалиева добавили на фото с помощью "Фотошопа". В ответ на это представитель районной администрации позже заявил, что на это пришлось пойти "по некоторым причинам".

Следы некачественного ретуширования

В соцсетях также высмеяли местные российские власти за неспособность даже качественно заретушировать фото с якобы вручением награды.

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что по данным опроса, проведенного Украинским институтом будущего, среди близких или знакомых 19% россиян есть погибшие или раненые на войне в Украине. 1% граждан России отказались отвечать на этот вопрос.