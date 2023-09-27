Похоронили, а потім "оживили": у рф зганьбилися з нагородженням загиблого окупанта (фото)

Представники місцевої влади вирішили попіаритись

У Башкирії (російська федерація) розгорівся скандал у зв'язку із загибеллю місцевого окупанта Артура Султангалієва. Його начебто нагородили, але користувачі соцмереж помітили деякі нестикування.

За даними місцевих ЗМІ, адміністрація Янаульського району 25 вересня повідомила у соцмережах, що у січні 2023 року Султангалієв отримав поранення та потрапив до лікарні з тяжкою хворобою. Згодом чоловік помер, але невідомо, коли саме. Проте сплив інший запис адміністрації цього району від 18 липня поточного року.

У цьому посту показано, як окупант особисто отримує медаль із рук військового комісара міста Янаула, Калтасинського та Янаульського районів Марата Харісова.

Фото з "нагородження"

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Султангалієва додали на фото за допомогою "Фотошопа". У відповідь на це представник районної адміністрації пізніше заявив, що на це довелося піти "через деякі причини".

Сліди неякісного ретушування

В соцмережах також висміяли місцеву російську владу за нездатність навіть якісно заретушувати фото з нібито врученням нагороди.

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, серед близьких чи знайомих 19% росіян є загиблі чи поранені на війні в Україні. 1% громадян рф відмовилися відповідати на це питання.