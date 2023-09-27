Похоронили, а потім "оживили": у рф зганьбилися з нагородженням загиблого окупанта (фото)
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Представники місцевої влади вирішили попіаритись
У Башкирії (російська федерація) розгорівся скандал у зв'язку із загибеллю місцевого окупанта Артура Султангалієва. Його начебто нагородили, але користувачі соцмереж помітили деякі нестикування.
За даними місцевих ЗМІ, адміністрація Янаульського району 25 вересня повідомила у соцмережах, що у січні 2023 року Султангалієв отримав поранення та потрапив до лікарні з тяжкою хворобою. Згодом чоловік помер, але невідомо, коли саме. Проте сплив інший запис адміністрації цього району від 18 липня поточного року.
У цьому посту показано, як окупант особисто отримує медаль із рук військового комісара міста Янаула, Калтасинського та Янаульського районів Марата Харісова.
Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Султангалієва додали на фото за допомогою "Фотошопа". У відповідь на це представник районної адміністрації пізніше заявив, що на це довелося піти "через деякі причини".
В соцмережах також висміяли місцеву російську владу за нездатність навіть якісно заретушувати фото з нібито врученням нагороди.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, серед близьких чи знайомих 19% росіян є загиблі чи поранені на війні в Україні. 1% громадян рф відмовилися відповідати на це питання.