Скільки росіян мають близьких чи знайомих, які загинули на війні: опитування

Дехто взагалі відмовився розмовляти про це

Серед близьких чи знайомих 19% росіян є загиблі чи поранені на війні в Україні. 1% громадян рф відмовилися відповідати на це питання.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Інтерфакс-Україна. Відповідно 80% опитаних заявили, що серед їхніх близьких та знайомих немає ані загиблих, ані поранених під час війни в Україні. Згідно з результатами опитування, лише п’яту частину росіян війна, розв’язана їхньою країною, торкнулася таким чином.

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Відповіли жителі росії й на запитання скільки тисяч росіян, на їхню думку, загинули в так званій "Спеціальній військовій операції". Станом на серпень 2023 року 4% вважають, що менше 6 тисяч. 20% опитаних переконані, що у війні проти України вже загинуло понад 100 тисяч росіян. Найчисленніша група — 53% відсотка відповіла "важко сказати" або відмовилася від відповіді на це питання. При цьому, при порівнянні відповідей за лютий та серпень 2023 року видно, що росіяни дедалі песимістичніше оцінюють свої втрати у війні.

Результати опитування з лютого до серпня

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 вересня на війні в Україні орієнтовно загинуло 270 970 росіян. Тільки за минулу добу (13 вересня) свої життя за людожерські ідеї президента рф володимира путіна віддали 620 російських військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тим часом влада росії планує нову хвилю масштабної мобілізації. Як "гарматне м’ясо" на війну, як і раніше, відправлятимуть пересічних громадян.