Финансовые детали сделки не разглашаются

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о своем выходе из россии. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX.

Об этом сообщает пресс-служба Binancе. В течение нескольких месяцев Binance прекратит работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России. Полный процесс перевода пользователей на новую платформу продлится до года.

При этом, в Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены. Однако продолжение работы в рф несовместимо "со стратегией Binance по соблюдению требований", заявил директор по соблюдению нормативных требований Binancе Ной Перлман.

"Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, важно отметить, что с этой продажей Binance полностью выходит из россии. В отличие от аналогичных сделок международных компаний в россии, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продаж, а также не сохраняет возможности обратного выкупа акций", — подчеркнули в компании.

Для справки: Binance (Бинанс) — это ведущая международная блокчейн-экосистема и крупнейшая биржа криптовалют в мире. Кроме того, для многих биржа служит не только полем для заработка, но и надежным хранилищем цифровых активов. Binance поддерживает практически все популярные платежные системы. Чтобы начать торговлю на бирже, достаточно минимального депозита всего в $1, и этот входной порог является одним из самых низких на рынке. Теперь возможности криптобиржи будут закрыты для россиян.

Как сообщал "Телеграф", две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars попали в перечень международных спонсоров войны. Хотя эти компании заявляли о сокращении своего бизнеса в россии, они продолжают там работать и платить значительные налоги в бюджет рф.