Найбільша криптобіржа Binancе виходить із росії: що це означає

Фінансові деталі угоди не розголошуються

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про свій вихід із росії. Криптобіржа продає весь свій бізнес компанії CommEX.

Про це повідомляє прес-служба Binancе. Протягом кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів та бізнес-напрямків у росії. Повний процес переведення користувачів на нову платформу триватиме до року.

При цьому в Binance наголосили, що всі активи існуючих російських клієнтів надійно захищені. Однак продовження роботи в рф несумісне "зі стратегією Binance з дотримання вимог", заявив директор з дотримання нормативних вимог Binancе Ной Перлман.

"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо зазначити, що з цим продажем Binance повністю виходить з росії. На відміну від аналогічних угод міжнародних компаній у рф, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не зберігає можливості зворотного викупу акцій", — наголосили в компанії.

Для довідки: Binance (Бінанс) – це провідна міжнародна блокчейн-екосистема та найбільша біржа криптовалют у світі. З іншого боку, багатьом біржа служить не лише полем для заробітку, а й надійним сховищем цифрових активів. Binance підтримує практично всі популярні платіжні системи. Щоб розпочати торгівлю на біржі, достатньо мінімального депозиту всього $1, і цей вхідний поріг є одним з найнижчих на ринку. Наразі можливості криптобіржі будуть закриті для росіян.

Як повідомляв "Телеграф", дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни. Хоча ці компанії заявляли про скорочення свого бізнесу в Росії, вони продовжують там працювати і сплачувати значні податки до бюджету рф.