Россиянам анонсировали не имеющий аналогов "отечественный" телефон: его уже продают в Бангладеш почти в три раза дешевле

В компании-производителе не понимают, откуда такое сходство

В россии из-за западных санкций возникла необходимость срочно "импортозаместить" различную электронику, включая и смартфоны. И на днях российская компания Рутек представила "не имеющий аналогов" телефон "Р-ФОН", однако с ним сразу же случился конфуз.

Как обнаружило издание Mobiltelefon, телефон внешне оказался полной копией модели Helio 80 от бренда Symphony, который работает в Бангладеш. Кроме того, многие компоненты у двух смартфонов оказались идентичными.

Разгадка оказалась проста — в технической документации указано, что производителем является компания Bopel Mobile Technology из Китая, а потому компании в россии и Бангладеш могли попросту лицензировать одну и ту же модель.

Впрочем, в "Рутеке" эти догадки опровергают и заявляют, что они понятия не имеют, почему бангладешский телефон так похож на российскую модель, хотя и признают, что в нем были использованы иностранные детали.

"Компания "Рутек" производит поверхностный монтаж и сборку "Р-ФОНа" в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом", — говорят в компании.

Согласно планам "Р-ФОН" должен появиться на российском рынке в 2024 году, а его стоимость заявлена на уровне 40 тысяч рублей (14,8 тысячи гривен), в то время как аналог обойдется примерно в 17 тысяч бангладешских таков (5,6 тысячи гривен), то есть более чем в два раза дешевле.

Helio 80

Как сообщалось ранее, российские государственные компании нашли способ покупать микросхемы в Латвии после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. При этом объемы поставок измеряются сотнями тысяч евро.