Росіянам анонсували "вітчизняний" телефон, який не має аналогів: його вже продають у Бангладеш майже втричі дешевше

У компанії-виробнику не розуміють, звідки така схожість

У росії через західні санкції виникла потреба терміново "імпортозамістити" різну електроніку, включаючи смартфони. І днями російська компанія Рутек представила телефон "Р-ФОН", що по традиції "не має аналогів", проте з ним відразу ж стався конфуз.

Як виявило видання Mobiltelefon, телефон зовні виявився повною копією моделі Helio 80 від бренду Symphony, який працює в Бангладеш. Крім того, багато компонентів у двох смартфонів виявилися ідентичними.

Розгадка виявилася простою — у технічній документації зазначено, що виробником є компанія Bopel Mobile Technology з Китаю, а тому компанії в росії та Бангладеш могли просто ліцензувати одну й ту саму модель.

Втім, у Рутеці ці здогади спростовують і заявляють, що вони поняття не мають, чому бангладеський телефон так схожий на російську модель, хоча і визнають, що в ньому були використані іноземні деталі.

"Компанія "Рутек" здійснює поверхневий монтаж та складання "Р-ФОНу" в Саранську на власних потужностях. Ми робимо російський смартфон, який відповідає всім вимогам та критеріям обладнання російського походження, встановленим Мінпромторгом", — кажуть у компанії.

Згідно з планами "Р-ФОН" має з’явитися на російському ринку у 2024 році, а його вартість заявлена на рівні 40 тисяч рублів (14,8 тисяч гривень), тоді як аналог обійдеться приблизно в 17 тисяч бангладешських таків (5,6 тисячі гривень), тобто більш ніж удвічі дешевше.

Helio 80

Як повідомлялося раніше, російські державні компанії знайшли спосіб купувати мікросхеми в Латвії після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. При цьому обсяги постачання вимірюються сотнями тисяч євро.