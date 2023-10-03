В россии "отжали" бизнес у пивоваров Carlsberg: в компании уже нашли чем ответить

Продукция "Tuborg", "Holsten" и "Kronenburg" больше не будет доступна в россии

Крупная компания по производству слабоалкогольных напитков Carlsberg Group сообщила, что отзывает у российской компании "Балтика" право производить пиво под своими брендами.

Как говорится в заявлении на сайте компании, представители "Балтики" были уведомлены о расторжении соглашений на продажу и продвижение продукции компании, включая марки "Tuborg", "Holsten" и "Kronenburg".

Отмечается, что причиной такого решения стал июльский указ российского диктатора владимира путина о временной передаче управления "Балтикой" в руки российских государственных структур. Компания все еще сможет продать остатки продукции и использовать запасы материалов до 1 апреля 2024 года.

"Сейчас мы пришли к выводу, что в настоящее время не видим пути к переговорному решению вопроса выхода из россии. Мы отказываемся заключать сделку на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в россии. Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Carlsberg Group сохраняет право собственности на акции "Балтики", однако там пока не определились со своими дальнейшими шагами по этому поводу, а также не знают, что собираются делать российские власти.

Скорее всего компания будет сводить ценность своих активов в россии до ноля.

Как сообщалось ранее, из россии уже ушла компания Heineken, а все активы, включая семь пивоваренных заводов, перешли под контроль российской компании Arnest Group. Она, к слову, является производителем "Дихлофоса"