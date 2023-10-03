У росії "віджали" бізнес у пивоварів Carlsberg: у компанії вже знайшли чим відповісти

Продукція "Tuborg", "Holsten" та "Kronenburg" більше не буде доступна в росії

Велика компанія з виробництва слабоалкогольних напоїв Carlsberg Group повідомила, що відкликає російську компанію "Балтика" право виробляти пиво під своїми брендами.

Як йдеться у заяві на сайті компанії, представники "Балтики" були повідомлені про розірвання угод на продаж та просування продукції компанії, включаючи марки "Tuborg", "Holsten" та "Kronenburg".

Зазначається, що причиною такого рішення став липневий указ російського диктатора володимира путіна про тимчасову передачу управління "Балтикою" до рук російських державних структур. Компанія все ще зможе продати залишки продукції та використати запаси матеріалів до 1 квітня 2024 року.

"Зараз ми дійшли висновку, що в цей час не бачимо шляхів до переговорного розв'язання питання виходу з росії. Ми відмовляємося укладати угоду на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу в росії. Ми продовжуємо робити всі можливі дії, у тому числі юридичні, для захисту наших співробітників, активів та операцій", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що Carlsberg Group зберігає право власності на акції "Балтики", проте там поки що не визначилися зі своїми подальшими кроками з цього приводу, а також не знають, що збирається робити російська влада.

Швидше за все компанія зводитиме цінність своїх активів у росії до нуля.

Як повідомлялося раніше, з росії вже пішла компанія Heineken, а всі активи, включаючи сім пивоварних заводів, перейшли під контроль російської компанії Arnest Group. Вона, до речі, є виробником "Дихлофосу"