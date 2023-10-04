Россиян хотят разделить на "касты": планируют ввести социальный рейтинг, как в Китае

Пока система находится на стадии прототипа

В россии продолжают ужесточать контроль над своими согражданами и уже появились предложения ввести там систему социального рейтинга по аналогу с Китаем.

Как сообщают российские СМИ, в Российском государственном социальном университете (РГСУ) уже разработали систему под названием "Мы", которая явно была вдохновлена наработками Пекина по введению цифрового контроля над гражданами.

Похоже авторы проекта не особо скрывают цели своего детища, поскольку уже предложили связать разработанную систему скоринга с ИНН, паспортом и телефоном. Сама же система подразумевает разделение граждан на уровни по "социальному статусу" и "социальном уровне", который изначально будет оценен на основе анкетирования.

Статус будет отображать своего рода заслуги перед обществом, а уровень будет говорить о его потенциале и перспективах. При этом при расчете будут учитываться образование, возраст, болезни, заслуги и награды, значимость для общества и многое другое.

Авторы исследования проблемы во введении такого подхода не видят, поскольку скоринг уже используется в финансовых учреждениях для определения уровня благонадежности клиента. Также подобное используют некоторые компании, которые мониторят социальные сети кандидата.

В Китае аналогичная система действует на национальном уровне, а контролировать поведение людей помогают вездесущие камеры с системой распознавания лиц. Изначально гражданину дают 1000 баллов, которые можно получить за волонтерство, донорство, хорошую кредитную историю, поддержку правительства в соцсетях и другое. Снять баллы могут за нарушение ПДД, критику правительства, участие в протестах, злоупотребление онлайн-играми и другое.

В случае поддержки рейтинга на уровне 1050 и выше граждане могут, к примеру, рассчитывать на бесплатные продукты в одной из торговых сетей, в то время, как 599 и ниже баллов точно добавят проблем с поиском нормальной работы или получением кредитов.

Как сообщалось ранее, в россии разослали первые электронные повестки. Россияне теперь боятся заходить на портал госуслуг.