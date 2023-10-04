Росіян хочуть розділити на "касти": планують ввести соціальний рейтинг, як у Китаї

Поки що система знаходиться на стадії прототипу

У Росії продовжують посилювати контроль над своїми співгромадянами і вже з’явилися пропозиції запровадити систему соціального рейтингу за аналогом з Китаєм.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Російському державному соціальному університеті (РДСУ) вже розробили систему під назвою "Ми", яка явно була надихнута напрацюваннями Пекіна щодо введення цифрового контролю над громадянами.

Схоже, автори проєкту не особливо приховують мети свого дітища, оскільки вже запропонували пов’язати розроблену систему скорингу з ІПН, паспортом та телефоном. Сама ж система передбачає поділ громадян на рівні за "соціальним статусом" та "соціальним рівнем", який спочатку буде оцінений на основі анкетування.

Статус відображатиме свого роду заслуги громадянина перед суспільством, а рівень говоритиме про його потенціал та перспективи. При цьому при розрахунку враховуватимуться освіта, вік, хвороби, заслуги та нагороди, значущість для суспільства та багато іншого.

Автори дослідження проблеми у запровадженні такого підходу не вбачають, оскільки скоринг уже використовується у фінансових установах для визначення рівня благонадійності клієнта. Також це використовують деякі компанії, які моніторять соціальні мережі кандидата.

У Китаї аналогічна система діє на національному рівні, а контролювати поведінку людей допомагають всюдисущі камери із системою розпізнавання осіб. Спочатку громадянинові дають 1000 балів, які можна отримати за волонтерство, донорство, хорошу кредитну історію, підтримку уряду у соцмережах та інше. Зняти бали можуть за порушення правил дорожнього руху, критику уряду, участь у протестах, зловживання онлайн-іграми та інше.

У разі підтримки рейтингу на рівні 1050 і вище громадяни можуть, наприклад, розраховувати на безкоштовні продукти в одній із торгових мереж, тоді як 599 і нижче балів точно додадуть проблем із пошуком нормальної роботи або отриманням кредитів.

Як повідомлялося раніше, в росії розіслали перші електронні повістки. Росіяни тепер бояться заходити на портал держпослуг.