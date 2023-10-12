Дроны атаковали Белгород ночью: есть погибшие и разрушения (фото, видео)

россияне признали, что были прилеты

Белгородскую область в ночь на 12 октября атаковали беспилотники. В результате удара погибли три человека.

Первым делом российские СМИ в лучших традициях пропагандистов сообщили о якобы работе ПВО. Спустя время они признали, что дроны таки сбить не удалось.

В результате атаки якобы загорелся один из частных домов. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли двое взрослых и ребенок. Кроме погибших есть также и двое пострадавших. Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице.

По уточненным данным, пожар вспыхнул в районе улицы Пригородной в самом Белгороде. Местные жители говорят, что обломки беспилотников упали на несколько жилых домов.

По словам губернатора, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Прогнозируемо, в россии уже обвинили Украину в атаке. Позже губернатор уточнил, что при ударе БПЛА полностью разрушен один жилой дом, еще два дома и три автомобиля получили повреждения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне сообщили о якобы попадании "украинского БПЛА" в колонию, где содержались наши пленные.