Дроны атаковали Белгород ночью: есть погибшие и разрушения (фото, видео)
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россияне признали, что были прилеты
Белгородскую область в ночь на 12 октября атаковали беспилотники. В результате удара погибли три человека.
Первым делом российские СМИ в лучших традициях пропагандистов сообщили о якобы работе ПВО. Спустя время они признали, что дроны таки сбить не удалось.
В результате атаки якобы загорелся один из частных домов. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли двое взрослых и ребенок. Кроме погибших есть также и двое пострадавших. Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице.
По уточненным данным, пожар вспыхнул в районе улицы Пригородной в самом Белгороде. Местные жители говорят, что обломки беспилотников упали на несколько жилых домов.
По словам губернатора, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Прогнозируемо, в россии уже обвинили Украину в атаке. Позже губернатор уточнил, что при ударе БПЛА полностью разрушен один жилой дом, еще два дома и три автомобиля получили повреждения.
Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне сообщили о якобы попадании "украинского БПЛА" в колонию, где содержались наши пленные.