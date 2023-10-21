Но "нацисты" все равно в Украине: российские либералы скатились к антисемитскому юмору в прямом эфире (видео)

Стрим просмотрели более 200 тысяч человек

Пока в мире периодически задумываются о том, что на россию надо смягчить давления из-за наличия там "хороших русских", сами "хорошие русские" не стесняются скатываться в прямых эфирах к откровенно нацистским шуткам в то время, когда Израиль переживает не лучшие дни после резни, которую там устроили боевики ХАМАС.

Так один из таких эпизодов произошел в эфире программы "Живой гвоздь" во время разговора ведущих Елизаветы Лазерсон и Елизаветы Аникиной с главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым.

Так одна из ведущих заявила, что не любит анекдоты, но все же рассказала свой "любимый".

"Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими младенцами, мертвыми? Первый нельзя разгружать вилами", — "пошутила" Лазерсон.

Стоит отметить, что коллега пыталась остановить ее, но без особого рвения. Венедиктов при этом тоже никак не отреагировал на антисемитскую шутку.

Стоит отметить, что на этот канал подписаны почти миллион человек, а этот стрим просмотрели почти 240 тысяч человек. 14 тысяч из них поставили лайки этому видео.

Напомним, спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарь" в комментарии "Телеграфу" рассказывал о том, что он думает о российских либералах. По его словам, эти люди в большинстве своем преследуют личные интересы по тому, как "прорваться к кормушке" после смены власти.