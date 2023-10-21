Але "нацисти" все одно в Україні: російські ліберали скотилися до антисемітського гумору у прямому ефірі (відео)

Стрім переглянули понад 200 тисяч людей

Поки у світі періодично замислюються про те, що на росію треба пом’якшити тиск через наявність там "хороших росіян", самі "хороші росіяни" не соромляться скочуватися в прямих ефірах до відверто нацистських жартів у той час, коли Ізраїль переживає не найкращі дні після різанини, яку там влаштували бойовики ХАМАС.

Так один із таких епізодів стався в ефірі програми "Живой гвоздь" під час розмови ведучих Єлизавети Лазерсон та Єлизавети Анікіної з головним редактором "Эхо Москвы" Олексієм Венедиктовим.

Так одна з ведучих заявила, що не любить анекдоти, але все ж таки розповіла свій "улюблений".

"Що спільного між вагоном з бетоном і вагоном з маленькими єврейськими немовлятами, мертвими? Перший не можна розвантажувати вилами", — "пожартувала" Лазерсон.

Варто зазначити, що колега намагалася зупинити її, але без особливої запопадливості. Венедиктов також ніяк не відреагував на антисемітський жарт.

Варто зазначити, що на цей канал підписано майже мільйон людей, а цей стрим переглянули майже 240 тисяч людей. 14 тисяч із них поставили лайки цьому відео.

Нагадаємо, спікер легіону "Свобода Росії", доброволець із позивним "Цезар" у коментарі "Телеграфу" розповідав про те, що він думає про російських лібералів. За його словами, ці люди здебільшого переслідують особисті інтереси щодо того, як "прорватися до годівниці" після зміни влади.