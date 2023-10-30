Вместе с "кадыровцами" или росгвардией? Где сейчас воюют боевики ЧВК "Вагнер"?

Наемники снова отправляются на войну в Украину

Наемники частной военной компании (ПИК) "Вагнер" перейдут в управление росгвардии. Организация официально станет подразделением военного формирования России.

Всех бойцов попросили заключить индивидуальный контракт. Такое заявление появилось 29 октября в телеграмм-канале организации.

"Всех сотрудников попросили заключить индивидуальный контракт, иначе они будут дорабатывать на нынешних условиях. Вся структура группы "Вагнер", порядок работы, командиры остаются такими же", – говорится в сообщении.

Группа также анонсировала строительство базы в зоне "специальной военной операции", то есть в зоне российской агрессии в Украине. В ЧВК утверждают, что наемники готовятся к "работе на "ближнем" за полгода. Вероятно, речь идет о фронте в Украине.

В пресс-службе "Вагнера" также подчеркнули, что наемников, которые перешли в структуры под руководством минобороны рф и других частных формирований, обратно в ряды этой ЧВК не возьмут.

Тем временем командир "Ахмата" Апты Алаудинов заявил, что бывшие командиры ЧВК "Вагнер" и их бойцы "массово" присоединились к чеченскому спецназу.

Его заявление цитируют росСМИ. Он добавил, что наемники отправляются на войну в Украину.

"Теперь они разошлись по разным отрядам. Выходит, что заходят бывшие командиры, а с ними потихоньку заходят их бойцы", — сказал Алаудинов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Беларуси "вагнеровцев" вербуют в новый ЧВК. александр лукашенко создал собственную организацию, которая будет защищать его в случае переворота в стране.