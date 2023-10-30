Разом з "кадирівцями" чи росгвардією? Де зараз воюють бойовики ПВК "Вагнер"?

Найманці знов відправляються на війну в Україну

Найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" перейдуть в управління росгвардії. Організація офіційно стане підрозділом військового формування рф.

Всіх бійців попросили укласти індивідуальний контракт. Така заява з'явилася 29 жовтня в телеграм-каналі організації.

"Всіх співробітників попросили укласти індивідуальний контракт, інакше вони будуть допрацьовувати на нинішніх умовах. Вся структура групи "Вагнер", порядок роботи, командири залишаються такими ж", – йдеться в повідомленні.

Група також анонсувала будівництво бази в зоні "спеціальної військової операції", тобто зоні російської агресії в Україні. В ПВК стверждують, що найманці готуються до "роботи на "ближньому" за півроку. Ймовірно, йдеться про фронт в Україні.

У пресслужбі "Вагнера" також наголосили, що найманців, які перейшли з ПВК до структур під керівництвом міноборони рф та інших приватних формувань, назад до лав цієї ПВК не візьмуть.

Тим часом, командир "Ахмата" Апти Алаудінов заявив, що колишні командири ПВК "Вагнер" та їхні бійці "масово" приєдналися до чеченського спецназу.

Його заяву цитують росЗМІ. Він додав, що найманці відправляються на війну в Україну.

"Тепер вони розійшлися по різних загонах. Виходить, що заходять колишні командири, а з ними потихеньку заходять їхні бійці", — сказав Алаудінов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Білорусі "вагнерівців" вербують у нову ПВК. олександр лукашенко створив власну організацію, яка захищатиме його у разі перевороту в країні.