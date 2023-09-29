Це буде не ПВК "Вагнера": три причини, чому нова армія найманців путіна буде малоефективною

путіну та його соратникам не вдасться повторити досвід євгена пригожина

путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер", полковнику у відставці андрію трошеву створити новий добровольчий підрозділ для війни в Україні із залишків "вагнерівців". Проте істотного впливу нове-старе формування на війну в Україні не спричинить, та й особливим авторитетом у росії, швидше за все, не користуватиметься.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів генерал армії, ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, нова мініармія найманців не перевершить ПВК "Вагнер" і на це є три причини.

Перша, новий підрозділ формуватиметься з бійців ПВК "Вагнера", а підпорядковуватиметься Міноборони росії. Однак нічого спільного з первісною ПВК нинішній склад найманців не матиме — це усічений склад.

Друга причина полягає в тому, що велика кількість справді професійних найманців євгена пригожина вже вибита. Та й третя причина — кредит довіри. Хоч би як старалися путін і трошев, їхня мініармія найманців не отримає довіри росіян у тому обсязі, в якому колись він був у ПВК під керівництвом євгена пригожина та дмитра уткіна.

"Примара чергового походу на москву буде тяжіти над цією структурою. У них бачитимуть потенційних путчистів. Це точно не буде ПВК "Вагнера" – відносно самостійна та самодостатня бойова одиниця, яка працює більш-менш автономно за низкою стратегічних напрямків", – констатував генерал.

Детальніше про діяльність ПВК "Вагнера" в Україні та плани путіна читайте у матеріалі: "Уявляє себе великим полководцем і копіює Сталіна": генерал Маломуж про нову армію найманців путіна".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Білорусі "вагнерівців" вербують у нову ПВК. олександр лукашенко створив власну організацію, яка захищатиме його у разі перевороту в країні.