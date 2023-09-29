Хоче дати "Вагнеру" друге життя? путін дав цікаве доручення колишньому начальнику штабу ПВК (відео)

Найманці вже помічені в Україні

Президент росії володимир путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер", полковнику у відставці андрію трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів. Диктатор зазначив, що вони виконуватимуть бойові завдання насамперед в Україні.

Відповідне відео опублікувала пресс-служба кремля. Зустріч путіна з трошевим та заступником міністра оборони росії юнус-беком євкуровим відбулася 28 вересня.

"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні спеціальної військової операції. Ви самі більше року воювали у такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла якнайкраще і найуспішнішим чином", — заявив диктатор.

Варто зазначити, що днями начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що найманці приватної військової компанії "Вагнера" вже перебувають на лінії фронту в Україні. Раніше ці бойовики перебували на території Білорусі, а тепер частина з них переукладає контракти з міноборони росії. Російське командування планує застосувати у війні проти України залишки цього формування чисельністю близько 500 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", у росії зеки-найманці, яких ПВК "Вагнера" вербувала на війну, продовжують повертатися додому помилуваними. Одним із таких терористів є іван каримов — убивця, який забрав життя другокласника.