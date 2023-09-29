Это будет не ЧВК "Вагнера": три причины, почему новая армия наемников путина будет малоэффективна

путину и его соратникам не удастся повторить опыт евгения пригожина

путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке андрею трошеву создать новое добровольческое подразделение для войны в Украине из остатков "вагнеровцев". Однако существенного влияния новое-старое формирование на войну в Украине не окажет, да и особым авторитетом в россии, скорее всего, пользоваться не будет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, новая мини-армия наемников не превзойдет ЧВК "Вагнер" и на это есть три причины.

Первая, новое подразделение будет формироваться из бойцов ЧВК "Вагнера", а подчиняться будет Минобороны россии. Однако ничего общего с первоначальной ЧВК нынешний состав наемников иметь не будет — это усеченный состав.

Вторая причина заключается в том, что большое количество действительно профессиональных наемников евгения пригожина уже выбиты. Ну и третья причина — кредит доверия. Как бы ни старались путин и трошев, их мини-армия наемников не получит доверия россиян в том объеме, в котором когда-то он был у ЧВК под руководством евгения пригожина и дмитрия уткина.

"Призрак очередного похода на москву будет тяготиться над этой структурой. В них будут видеть потенциальных путчистов. Это точно не будет ЧВК "Вагнера" – относительно самостоятельная и самодостаточная боевая единица, которая работает более или менее автономно по ряду стратегических направлений", – констатировал генерал.

Подробнее о деятельности ЧВК "Вагнера" в Украине и планах путина читайте в материале: "Мнит себя великим полководцем и копирует Сталина": генерал Маломуж о новой армии наемников путина".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Беларуси "вагнеровцев" вербуют в новую ЧВК. александр лукашенко создал собственную организацию, которая будет защищать его в случае переворота в стране.