Наемники уже замечены в Украине

Президент россии владимир путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке андрею трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Диктатор отметил, что они будут выполнять боевые задачи прежде всего в Украине.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба кремля. Встреча путина с трошевым и заместителем министра обороны россии юнус-беком евкуровым состоялась 28 сентября.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", — заявил диктатор.

Стоит отметить, что начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что наемники частной военной компании "Вагнера" уже находятся на линии фронта в Украине. Ранее эти боевики находились на территории Беларуси, а теперь часть из них перезаключают контракты с минобороны рф. Российское командование планирует применить в войне против Украины остатки этого формирования численностью около 500 человек.

Как сообщал "Телеграф", в россии зэки-наемники, которых ЧВК "Вагнера" вербовала на войну, продолжают возвращаться домой помилованными. Одним из таких террористов является иван карымов — убийца, забравший жизнь второклассника.