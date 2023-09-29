Укр

Хочет дать "Вагнеру" вторую жизнь? путин дал интересное поручение бывшему начальнику штаба ЧВК (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вероятно, диктатор хочет возродить "вагнеровцев", но в новом качестве Новость обновлена 29 сентября 2023, 09:51
Вероятно, диктатор хочет возродить "вагнеровцев", но в новом качестве. Фото Коллаж

Наемники уже замечены в Украине

Президент россии владимир путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке андрею трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Диктатор отметил, что они будут выполнять боевые задачи прежде всего в Украине.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба кремля. Встреча путина с трошевым и заместителем министра обороны россии юнус-беком евкуровым состоялась 28 сентября.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", — заявил диктатор.

Стоит отметить, что начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что наемники частной военной компании "Вагнера" уже находятся на линии фронта в Украине. Ранее эти боевики находились на территории Беларуси, а теперь часть из них перезаключают контракты с минобороны рф. Российское командование планирует применить в войне против Украины остатки этого формирования численностью около 500 человек.

Как сообщал "Телеграф", в россии зэки-наемники, которых ЧВК "Вагнера" вербовала на войну, продолжают возвращаться домой помилованными. Одним из таких террористов является иван карымов — убийца, забравший жизнь второклассника.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #ЧВК Вагнера