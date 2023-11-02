"Цели будут достигнуты": у путина ответили на громкое заявление Залужного

Его слова никто не воспринимает всерьез

Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, что ситуация на фронте зашла в тупик и ни одна из сторон не может продвигаться, так как одинаково технологически оснащена. песков в очередной раз заявил, что "цели СВО должны быть выполнены".

Его слова цитируют росСМИ. Спикер кремля также сказал, что "россия последовательно продолжает проводить спецоперацию".

песков также, в полном соответствии с канонами российской пропаганды, сильно преувеличил успехи российской армии в войне против Украины: "Киеву давно нужно понять, что абсурдно даже говорить о возможности его победы на поле боя", сказал он.

Однако пескову никто не верит, в сети пишут, что его слова стоит воспринимать с точностью до наоборот. Более того, цели так называемой "СВО" столько раз менялись, что совершенно непонятно, о каких именно говорит песков.

"Осталось цели переписать в очередной раз", "Вы цели сначала назовите", "Сказал песков и пошел менять очередной памперс", "А цели то какие? Он хоть сам знает?", "Когда это говорит песков – можно воспринимать с точностью наоборот", — пишут комментаторы.

Напомним, ранее песков попытался опровергнуть слухи о болезни путина и что его заменяет двойник, но сделал только хуже. Его комментарий только убедил всех, что с путиным что-то не так.