В РПЦ предлагают запретить склонять женщин к абортам на федеральном уровне

В россии вновь признали, что у них возникли серьезные демографические проблемы и нашли способ их решить "как по движению волшебной палочки".

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил глава российской церкви патриарх кирилл во время открытия XI Общецерковного съезда по социальному служению.

"Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки", — сказал он.

По его словам, решение проблемы может быть простым — введение на федеральном уровне закона о запрете склонений женщин к абортам.

Глава РПЦ также добавил, что благодаря церковной работе в стране появилось около 80 приютов для женщин, где социальные работники оказывают помощь женщинам, которые попали в сложную ситуацию. При этом кирилл говорит, что в них также должны работать и представители церкви.

"Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Мы должны там быть обязательно <… > быть там в виде консультантов, медсестер, добровольцев", — сказал он.

Как сообщалось ране, частные клиники оккупированного Крыма и Курской области отказались от проведения медикаментозных абортов. Это самый простой способ прервать беременность на раннем сроке.