Допоможе "рух чарівної палички": у росії придумали, як вирішити проблеми з народжуваністю

У РПЦ пропонують заборонити схиляти жінок до абортів на федеральному рівні

У росії знову визнали, що у них виникли серйозні демографічні проблеми та знайшли спосіб їх вирішити "як за рухом чарівної палички".

Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив глава російської церкви патріарх кирило під час відкриття XI Загальноцерковного з’їзду із соціального служіння.

"Справді, ми потребуємо більшої кількості людей, це факт очевидний, його всі визнають: і політики, і соціологи. Але для того, щоб це було так, хтось там має працювати реально для того, щоб зростало населення. А населення можна збільшити просто як за рухом чарівної палички", — сказав він.

За його словами, розв'язання проблеми може бути простим — запровадження на федеральному рівні закону про заборону схилення жінок до абортів.

Глава РПЦ також додав, що завдяки церковній роботі в країні з’явилося близько 80 притулків для жінок, де соціальні працівники надають допомогу жінкам, які потрапили до складної ситуації. При цьому кирилл каже, що в них також мають працювати представники церкви.

"Потрібно йти туди, треба зустрічатися з цими жінками. Ми повинні там бути <…> обов’язково бути там у вигляді консультантів, медсестер, добровольців", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, приватні клініки окупованого Криму та Курської області відмовилися від проведення медикаментозних абортів. Це найпростіший спосіб перервати вагітність на ранньому терміні.