Путин не раз в своей речи упомянул оккупированные территории Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что планируется строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей до оккупированных украинских городов. Речь о Донецке и Луганске.

Об этом диктатор заявил на пленарном заседании IV железнодорожного съезда РФ. Фрагмент его заявления публикуют россСМИ.

"И особо подчеркну, в перспективе, безусловно, будем строить их (железнодорожные магистрали, — ред.) до Луганска и Донецка", — заявил Путин.

Он также заявил, что предстоящее десятилетие станет для России "десятилетием большой стройки", больших проектов, в том числе на железной дороге. Эти проекты, по словам Путина, будут значимыми "не только для России, но и для всей Евразии".

Это не единственный раз, когда Путин в своей речи упомянул оккупированные территории Украины — он также заявил, что "уверенно растёт и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии". Не забыл он упомянуть и о том, что российская железная дорога "надёжно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия".

Как сообщал "Телеграф", в ходе своей прямой линии в четверг, 14 декабря, Путин привел цитату прусского деятеля Отто фон Бисмарка. Однако эти слова не принадлежат Бисмарку.