Оптиміст: Путін заявив про великий план щодо Донецька та Луганська

Він не раз у своїй промові згадав окуповані території України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планується будівництво високошвидкісних залізничних магістралей до окупованих українських міст. Йдеться про Донецьк та Луганськ.

Про це диктатор заявив на пленарному засіданні IV залізничного з’їзду РФ. Фрагмент його заяви публікують російські ЗМІ.

"І особливо підкреслю, у перспективі, безумовно, будуватимемо їх (залізничні магістралі, — ред.) до Луганська та Донецька", — заявив Путін.

Він також заявив, що майбутнє десятиліття стане для Росії "десятиріччям великого будівництва", великих проєктів, у тому числі на залізниці. Ці проєкти, за словами Путіна, будуть значущими "не лише для Росії, а й для всієї Євразії".

Це не єдиний раз, коли Путін у своїй промові згадав окуповані території України — він також заявив, що "впевнено росте і пасажиропотік до Криму, налагоджується сполучення з регіонами Донбасу та Новоросії". Не забув він згадати й про те, що російська залізниця "надійно забезпечує військові перевезення, постачання сировини, комплектуючих на оборонні підприємства".

Як повідомляв "Телеграф", у ході своєї прямої лінії у четвер, 14 грудня, Путін навів цитату прусського діяча Отто фон Бісмарка. Однак ці слова не належать Бісмарку.