Взрывная вечеринка в Риге: под ноги российским журналистам кинули гранату (фото)

Потерпевшие уже высказали свою версию случившегося

На вечеринке Русской службы ВВС в латвийской столице Риге неизвестный бросил гранату прямо под ноги журналистам. Участники мероприятия считают случившееся нападением, связанным с их профессиональной деятельностью.

Было установлено, что нападавший использовал учебную гранату РГД-5. Об этом в воскресенье, 24 декабря, пишет "Новая газета Европа".

Вечеринка проходила в рижском баре Čē. Около 11 часов вечера в заведении кроме журналистов почти никого не осталось. Тогда дверь бара открыл неизвестный мужчина, заглянул внутрь и бросил гранату. Она взорвалась, оглушив несколько человек.

"Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины", — говорится в сообщении.

Вскоре после случившегося на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сами журналисты считают, что этот инцидент в баре связан с их профессиональной деятельностью. Детали и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Казани российский оккупант бросил светошумовую гранату прямо посреди улицы, рядом с детьми. Также до этого он предлагал детям выдернуть чеку.