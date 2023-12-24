Вибухова вечірка у Ризі: під ноги російським журналістам кинули гранату (фото)

Потерпілі вже висловили свою версію того, що сталося

На вечірці Російської служби BBC у латвійській столиці Ризі невідомий кинув гранату просто під ноги журналістам. Учасники заходу вважають те, що сталося, нападом, пов’язаним з їхньою професійною діяльністю.

Було встановлено, що нападник використав навчальну гранату РГД-5. Про це у неділю, 24 грудня, пише "Нова газета Європа".

Вечірка проходила у ризькому барі Čē. Близько 11 години вечора у закладі окрім журналістів майже нікого не залишилося. Тоді двері бару відчинив невідомий чоловік, зазирнув усередину і кинув гранату. Вона вибухнула, оглушивши кількох людей.

"Ті, що вибігли слідом за нападником, повідомили, що той втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини", — йдеться в повідомленні.

Незабаром після того, що сталося на місце події, прибули співробітники поліції. Самі журналісти вважають, що цей інцидент у барі пов’язаний із їхньою професійною діяльністю. Деталі та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Казані російський окупант кинув світлошумову гранату прямо посеред вулиці, поряд із дітьми. Також до цього він пропонував дітям висмикнути чеку.