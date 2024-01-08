Привет Путину? В РФ сгорел дом племянника президента (видео)

Это уже не впервые

В российской Рязани вспыхнул серьезный пожар. Как позже выяснилось, он произошел в дома, который принадлежал племяннику президента РФ Роману Путину.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, инцидент произошел вечером 7 января. По данным российских спасателей, в 21:15 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу 2-й Мопровский переулок. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Журналисты указывают, что дом принадлежит племяннику Владимира Путина, экслидеру партии "Народ против коррупции" Роману Путину. Он – сын Игоря Путина, двоюродного брата действующего президента рф. Увтверждается, что пожар вспыхнул из-за замыкания проводки. В доме это время был старший сын Романа. Он якобы не пострадал.

Некоторые эксперты предполагают, что отдельные россияне, не имеющие возможности лично передать "горячий привет" дяде Романа Путина, делают это через его племянника.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с Романом Путиным. Недавно неизвестные разгромили, разрисовали оскорблениями, а затем подожгли его приемную в Уренгое.

Для справки: Роман Путин является двоюродным племянником президента РФ Владимира Путина. Ранее он работал на российскую ФСБ (2001 год). Также он занимал пост советника мэра Рязани по вопросам безопасности (с 2006 по 2009 год). С 2011 года Роман Путин является председателем совета директоров ООО "Группа компаний МРТ". Также он совладелец компании "МРТ-АВИА" (предприятие занимается производством гидропланов на территории РФ). В 2020 году Роман Путин учредил свою партию "Россия без коррупции". В настоящее время является директором ООО "Путин Консалтинг".

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ нашли "виновного" в поджоге своего истребителя Су-34.