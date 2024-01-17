Укр

Диверсия на железной дороге в России: ГУР показало видео от "неизвестных партизан"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Диверсии на российской железной дороге не прекращаются
Диверсии на российской железной дороге не прекращаются

Диверсии на железной дороге произошли в трех областях РФ

Россия не только замерзает без отопления в лютые морозы, но и горит: неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск. Они "поработали" в трех областях.

"Движение сопротивления на территории государства-агрессора России набирает обороты", — сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Инциденты произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области. В результате движение на этих железнодорожных участках центральной части России было парализовано.

"Так будет пылать и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!", — подчеркнули в ГУР.

Стоит отметить, что в последнее время в РФ часто происходят разные аварии, из-за которых местное население остается без электричества, воды и тепла. Например, 13 января в Ростове-на-Дону произошел крупный блэкаут. Электричество пропало в нескольких районах города и начались проблемы с отоплением в то время, как на улице столбики термометров опустились до 20 градусов мороза.

Как сообщал "Телеграф", 8 января Свердловской области РФ прогремел взрыв на железной дороге. Рядом с этим местом находится нефтебаза. Весь состав с цистернами разворотило.

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#Россия #Железная дорога #Диверсия