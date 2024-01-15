Остались без отопления при -40: в России часть города эвакуируют из-за аварии

Часть города пришлось эвакуировать

Россияне продолжают испытывать проблемы из-за внезапных зимних морозов, которые приводят к авариям на теплосетях. На сей раз пострадал город Заречный в Свердловской области.

Как сообщают местные СМИ, 14 января там объявили о частичной эвакуации, поскольку из-за аварии сразу несколько районов остались без отопления.

Отмечается, что после накануне без тепла остались жители ряда многоквартирных домов, частный сектор и объекты социальной инфраструктуры. И если для многоэтажек его удалось вернуть, то жителей частного сектора решили эвакуировать.

Поэтому местные власти пытаются обустроить пункты обогрева для местных жителей в близлежащей школе. При этом, местные telegram-каналы отмечают, что тем временем в городе температура воздуха опустилась до -42 градусов. Всего в городе живет почти 27 тысяч человек.

Отметим, что в последнее время в РФ часто происходят разные аварии, из-за которых местное население остается без электричества, воды и тепла. Например, 13 января в Ростове-на-Дону произошел крупный блэкаут. Электричество пропало в нескольких районах города и начались проблемы с отоплением в то время, как на улице столбики термометров опустились до 20 градусов мороза.