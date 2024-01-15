Залишилися без опалення при -40: у Росії частину міста евакуювали через аварію

Частину міста довелося евакуювати

Росіяни продовжують відчувати проблеми через раптові зимові морози, які призводять до аварій на тепломережах. Цього разу постраждало місто Зарічний у Свердловській області.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 14 січня там оголосили про часткову евакуацію, оскільки через аварію одразу кілька районів залишилися без опалення.

Зазначається, що після напередодні без тепла залишилися жителі багатоквартирних будинків, приватний сектор та об’єкти соціальної інфраструктури. І якщо для багатоповерхівок його вдалося повернути, то мешканців приватного сектору вирішили евакуювати.

Тому місцева влада намагається облаштувати пункти обігріву для місцевих жителів у найближчій школі. При цьому місцеві telegram-канали зазначають, що тим часом у місті температура повітря опустилася до -42 градусів. Загалом у місті живе майже 27 тисяч людей.

Зазначимо, що останнім часом у РФ часто трапляються різні аварії, через які місцеве населення залишається без електрики, води та тепла. Наприклад, 13 січня у Ростові-на-Дону відбувся великий блекаут. Електрика зникла в кількох районах міста і почалися проблеми з опаленням, коли на вулиці стовпчики термометрів опустилися до 20 градусів морозу.