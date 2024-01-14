Чергове місто в Росії залишилося без опалення у сильний мороз: подробиці

Такої великої аварії у місті не пам’ятають за останні роки

У холодну морозну неділю мешканці 372 багатоквартирних будинків у Новомосковську Тульської області залишились без опалення. Росіяни мерзнуть у своїх квартирах, а стовпчики термометрів показують -13 градусів за Цельсієм.

Причиною цього стала аварія на Новомосковській ДРЕС. У місцевій мерії уточнили, що високовольтне введення вимикача трансформатора вийшло з ладу, тому подача теплоносія була знижена.

Росіяни мерзнуть у своїх квартирах в аномальні морози

Влада обіцяє швидко ліквідувати наслідки аварії

Губернатор Олексій Дьомін взяв ситуацію із аварією під свій контроль. Місцева влада запевняє, що робить все можливе, щоб ліквідувати несправності та повернути росіянам тепло. Зазначимо, що опалення зникло не лише у 372 житлових будинках, а й у 16 дитячих садках та лікарні.

Містяни зазначають, що вже давно не було такої великої аварії. Вони скаржаться в соцмережах на відсутність опалення, і не забувають висловити незадоволення за суми у платіжках. Деякі користувачі зазначили, що вони не мають опалення ще з ранку.

Влада обдурила щодо часу відключення, користувачі обурюються

Росіяни скаржаться та вимагають перерахунок

Новомосковськ ― це місто у Тульській області з населенням близько 125 тисяч осіб згідно з даними перепису 2008 року. Він знаходиться майже за 200 км від Москви, столиці РФ.

Новомосковськ Тульської області на карті

Зазначимо, що останнім часом у РФ часто трапляються різні аварії, через які місцеве населення залишається без електрики, води та тепла. Наприклад, 13 січня у Ростові-на-Дону відбувся великий блекаут. Електрика зникла у кількох районах міста. Були проблеми з опаленням, коли на вулиці стовпчики термометрів показували 20 градусів морозу.

За кілька днів до цього в Омську та області теж зникло світло. На місцевій підстанції виникли технічні несправності, тож будинки знеструмили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці Підмосков’я залишилися без опалення у сильні морози. Місцева влада до проблеми поставилася цинічно.