Очередной город в России остался без отопления в сильный мороз: подробности

Такой крупной аварии в городе не помнят за последние годы

В холодное морозное воскресенье жители 372 многоквартирных домов в Новомосковске Тульской области остались без отопления. Россияне мерзнут в своих квартирах, а столбики термометров показывают -13 градусов по Цельсию.

Причиной тому стала авария на Новомосковской ГРЭС. В местной мэрии уточнили, что высоковольтный ввод выключателя трансформатора вышел из строя, поэтому подача теплоносителя была снижена.

Россияне мерзнут в своих квартирах в аномальные морозы

Власти обещают быстро ликвидировать последствия аварии

Губернатор Алексей Демин взял ситуацию с аварией под свой контроль. Местные власти уверяют, что делают все возможное, чтобы ликвидировать неисправности и вернуть россиянам тепло. Отметим, что отопление пропало не только в 372 жилых домах, но и в 16 детских садиках и больнице.

Горожане отмечают, что уже давно не было такой крупной аварии. Они жалуются в соцсетях на отсутствие отопления, и не забывают высказать неудовлетворение о суммах в платежках. Некоторые пользователи отметили, что у них нет отопления еще с утра.

Власть обманула насчет времени отключения, пользователи негодуют

Россияне жалуются и требуют перерасчет

Новомосковск ― это город в Тульской области с населением около 125 тысяч человек согласно данным переписи 2008 года. Он находится почти в 200 км от Москвы, столицы РФ.

Новомосковск Тульской области на карте

Отметим, что в последнее время в РФ часто происходят разные аварии, из-за которых местное население остается без электричества, воды и тепла. Например, 13 января в Ростове-на-Дону произошел крупный блэкаут. Электрика пропала в нескольких районах города. Были проблемы с отоплением в то время, как на улице столбики термометров показывали 20 градусов мороза.

За несколько дней до этого в Омске и области тоже пропал свет. На местной подстанции возникли технические неисправности, поэтому дома обесточили.

Ранее "Телеграф" писал о том, что жители Подмосковья остались без отопления в сильные морозы. Местная власть к проблеме отнеслась цинично.