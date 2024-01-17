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Диверсія на залізниці в Росії: ГУР показало відео від "невідомих партизанів"

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Диверсії на російській залізниці не припиняються
Диверсії на російській залізниці не припиняються

Рух було паралізовано

Росія не лише замерзає без опалення у люті морози, а й горить: невідомі противники путінського режиму вкотре спалили кілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Вони "попрацювали" у трьох областях.

"Рух опору на території держави-агресора Росії набирає обертів", — повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Інциденти сталися в районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижегородської області. В результаті рух на цих залізничних ділянках центральної частини Росії було паралізовано.

"Так буде горіти й надалі, поки Кремль продовжує злочинну війну проти України!", — наголосили в ГУР.

Варто зазначити, що останнім часом у РФ часто трапляються різні аварії, через які місцеве населення залишається без електрики, води та тепла. Наприклад, 13 січня у Ростові-на-Дону відбувся великий блекаут. Електрика зникла в кількох районах міста і почалися проблеми з опаленням, коли на вулиці стовпчики термометрів опустилися до 20 градусів морозу.

Як повідомляв "Телеграф", 8 січня Свердловська область РФ прогримів вибух на залізниці. Поруч із цим місцем знаходиться нафтобаза. Весь склад із цистернами розвернуло.

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#Росія #Залізна дорога #Диверсія