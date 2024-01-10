Нова диверсія в РФ була успішною: росіяни показали свій "копчений" розірваний потяг

Деякі цистерни нагадують решето

У мережі з’явилося відео, на якому знято наслідки диверсії на залізниці в РФ. Біля станції Сан-Донато (Свердловська область) розвернуло весь склад із цистернами.

Відеоролик розповсюджують самі росіяни, передає активіст Сергій Стерненко. На опублікованих кадрах можна побачити, що більшість цистерн почорніла, ймовірно, від горіння їхнього вмісту. Скільки й чого вигоріло — наразі невідомо.

"От вибухівки які були ... все згоріло ...", — каже закадровий голос.

Але це ще не все. Як показує автор відео, горіння та вибухи були настільки потужними, що у деяких вагонів навіть повело раму. У самих цистернах величезні дірки.

Також, судячи з кадрів, вибухів насправді було декілька, а не один, як спочатку розповідала роспропаганда.

Тут варто відзначити ще те, що інцидент стався біля нафтобази "Газпрому". Можна припустити, що поїзд їхав на неї, або з неї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти четверга, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Він прогримів у Північному тунелі ім. Безсолово, що знаходиться в Бурятії. Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. І зараз цей шлях, який росія використовує, зокрема, і для військових поставок, паралізований.