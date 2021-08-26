В Казахстане взлетел на воздух военный склад - мощный взрыв случайно попал на видео

В результате взрыва на складе пострадали 32 человека

В Казахстане на территории воинской части в Жамбылской области произошел пожар, повлекший за собой серию мощных взрывов на военных складах.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Минобороны Казахстана.

Известно, что склады боеприпасов загорелись на территории воинской части возле города Тараз на границе с Киргизией. Пожар начался около 19:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Как сообщили в Минобороны страны, вследствие пожара взорвались "неустановленные предметы".

К ликвидации пожара привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Также туда выехала комиссия министерства обороны Казахстана.

Очевидцы сообщают, что серия взрывов была очень мощной, как и ударная волна.

По информации местного издания Informburo, в результате взрыва на складе пострадали 32 человека. Всех было госпитализировано в городскую больницу №1 города Тараз.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Афганистане в аэропорту Кабула прогремело два мощных взрыва. В результате серии терактов погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Известно, что в числе погибших есть американские военнослужащие. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".