У Казахстані злетів у повітря військовий склад — потужний вибух випадково потрапив на відео

Внаслідок вибуху на складі постраждали 32 людини

У Казахстані на території військової частини в Жамбилськый області сталася пожежа, яка спричинила за собою серію потужних вибухів на військових складах.

Про це у четвер, 26 серпня, повідомили в Міноборони Казахстану.

Відомо, що склади боєприпасів загорілися на території військової частини біля міста Тараз на кордоні з Киргизією. Пожежа почалася близько 19:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Як повідомили у Міноборони країни, внаслідок пожежі вибухнули "невстановлені предмети".

До ліквідації пожежі залучили пожежні команди частини на гусеничних пожежних машинах. Також туди виїхала комісія міністерства оборони Казахстану.

Очевидці повідомляють, що серія вибухів була дуже потужною, як і ударна хвиля.

За інформацією місцевого видання Informburo, внаслідок вибуху на складі постраждали 32 людини. Усіх було госпіталізовано до міської лікарні №1 міста Тараз.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Афганістані в аеропорту Кабула прогриміли два потужні вибухи. В результаті серії терактів загинули 13 людей, більше 50 отримали поранення. Відомо, що в числі загиблих є американські військовослужбовці. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".