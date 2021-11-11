"П*еки, уймитесь!" Пропагандист Лукашенко обескуражил сеть тирадой о разрушенной Варшаве (видео)

Интернет-пользователи уже шутят, что журналист забыл выпить таблетки

Пренебрежительные обращения, угрозы военным вмешательством и попытки спекуляции на теме страданий детей — таким "коктейлем" может похвастаться выступление белорусского журналиста Григория Азарёнка по вопросу мигрантов на границе с Польшей.

Как выяснил "Телеграф", большинство юзеров остались в неприятном шоке от того, как Азарёнок высказался в отношении столь актуальной темы.

Ведущий авторской телепрограммы "Тайные пружины политики" Григорий Азарёнок является известным в Беларуси пропагандистом, поддерживающим режим Александра Лукашенко. Разумеется, и в ситуации с мигрантами он находится на стороне "бацьки", транслируя месседжи, близкие к ру-повестке.

"Л*хи, с огнем играте! Или думаете, что никто не знает, для чего вы организовали этот кризис? […] История ничему не учит? 39-й год забыли? Мощи нашей армии хватит, чтобы разгромить этот ваш Балто-Черноморский союз. Я уже не говорю о потенциале Союзного государства! Но мы не хотим разрушенной Варшавы и беженцев из Литвы в Балтийском море…", — это лишь небольшая часть высказываний одиозного журналиста.

Также во время своей речи он припугнул и поляков, и литовцев участием военно-космических сил РФ в вероятной военной операции Беларуси, призвав "п*еков угомониться". Напомним: это все транслировалось в эфире белорусского телеканала "СТВ" ("Столичное телевидение").

Удивительно, но несмотря на количество отборной пропаганды и абсолютно субъективного, как для журналиста, мнения, среди зрителей нашлось немало тех, кто поддержал 26-летнего Азарёнка. Хотя, разумеется, большинство комментаторов шутят или высказывают свое негодование подобным "профессионализмом".

К слову, ранее похожими высказываниями на тему мигрантов уже выделились и российские пропагандисты, о чем сообщал "Телеграф".