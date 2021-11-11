"П*еки, вгамуйтеся!" Пропагандист Лукашенко збентежив мережу тирадою про зруйновану Варшаву (відео)

Інтернет-користувачі вже жартують, що журналіст забув випити пігулки

Зневажливі звернення, погрози військовим втручанням та спроби спекуляції на тему страждань дітей – таким "коктейлем" може похвалитися виступ білоруського журналіста Григорія Азарьонка щодо мігрантів на кордоні з Польщею.

Як з’ясував "Телеграф", більшість користувачів залишилися в неприємному шоку від того, як Азарьонок висловився щодо такої актуальної теми.

Ведучий авторської телепрограми "Таємні пружини політики" Григорій Азарьонок є відомим у Білорусі пропагандистом, який підтримує режим Олександра Лукашенка. Зрозуміло, що і в ситуації з мігрантами він перебуває на боці "бацьки", транслюючи меседжі, близькі до ру-повістки.

"Л*хи, з вогнем граєте! Чи думаєте, що ніхто не знає, для чого ви організували цю кризу? […] Історія нічому не вчить? 39-й рік забули? Міці нашої армії вистачить, щоб розгромити цей ваш Балто-Чорноморський союз. Я вже не говорю про потенціал Союзної держави! Але ми не хочемо зруйнованої Варшави та біженців з Литви в Балтійському морі...", — це лише невелика частина висловлювань одіозного журналіста.

Також під час своєї промови він налякав і поляків, і литовців участю військово-космічних сил РФ у ймовірній військовій операції Білорусі, закликавши "п*еків вгамуватися". Нагадаємо: це все транслювалося в ефірі білоруського телеканалу "СТВ" ("Столичне телебачення").

Дивно, але незважаючи на кількість добірної пропаганди та абсолютно суб’єктивної, як для журналіста, думки, серед глядачів знайшлося чимало тих, хто підтримав 26-річного Азарьонка. Хоча, звісно, більшість коментаторів жартують чи висловлюють своє обурення подібним "професіоналізмом".

До речі, раніше схожими висловлюваннями на тему мігрантів уже виділились і російські пропагандисти, про що повідомляв "Телеграф".