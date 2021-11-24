Лишение гражданства и конфискация имущества: в Беларуси придумали наказание для "Telegram-экстремистов"

Власти страны считают, что Telegram-каналы могут причинить вред интересам Беларуси

В МВД Беларуси заявили о разработке законопроектов, по которым гражданства страны хотят лишать людей, признанных виновными в преступлениях "экстремистской направленности". Вдобавок, власти страны планируют наказывать людей за подписку на Telegram-каналы.

Как передает МЛЫН.BY, об этом заявил начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси Андрей Паршин.

По его словам, гражданство Беларуси будут забираться у лиц, признанных виновными в совершении преступлений экстремистской направленности или причинении вреда интересам Республики. К слову, гражданства страны могут лишить даже лиц, родившихся в Беларуси.

Кроме того, власти страны работают над тем, чтобы за подписку на запрещенные в Беларуси интернет-ресурсы ввели безусловную административную ответственность, а читателей планируют наказывать общей конфискацией имущества.

Следует отметить, что в Беларуси запрещенных каналов в Telegram насчитывается более сотни.

"В результате нашей работы материалы 125 Telegram-каналов и чатов признаны экстремистскими. По решению МВД являются экстремистскими формированиями 13 групп граждан, их деятельность запрещена", — добавил Паршин.

Как сообщал "Телеграф", в Беларуси далеко не впервые в поле зрения правоохранителей попадают люди, критиковавшие Александра Лукашенко, или власти страны. Так, в сентябре гражданина Украины обвинили в участии в протестах и приговорили к тюремному заключению. А лучшую спортсменку Беларуси задержали за то, что она написала открытое письмо в поддержку митингующих.