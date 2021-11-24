Позбавлення громадянства та конфіскація майна: у Білорусі придумали покарання для "Telegram-екстремістів"

Влада країни вважає, що Telegram-канали можуть заподіти шкоду інтересам Білорусі

У МВС Білорусі заявили про розробку законопроєктів, за якими громадянства країни хочуть позбавляти людей, визнаних винними у злочинах "екстремістської спрямованості". На додаток, влада країни планує карати людей за підписку на телеграм-канали.

Як передає МЛЫН.BY, про це заявив начальник управління боротьби з організованою злочинністю МВС Білорусі Андрій Паршин.

За його словами, громадянство Білорусі забиратимуть в осіб, яких визнали винними у скоєнні злочинів екстремістської спрямованості або заподіянні шкоди інтересам Республіки. До слова, громадянства країни можуть позбавити навіть осіб, які народилися у Білорусі.

Крім того, влада країни працює над тим, щоб за підписку на заборонені у Білорусі інтернет-ресурси ввели безумовну адміністративну відповідальність, а читачів планують карати загальною конфіскацією майна.

Варто зазначити, що у Білорусі заборонених каналів у Telegram налічується більше сотні.

"В результаті нашої роботи матеріали 125 телеграм-каналів та чатів визнані екстремістськими. За рішенням МВС є екстремістськими формуваннями 13 груп громадян, їхня діяльність заборонена", — додав Паршин.

Як повідомляв "Телеграф", у Білорусі далеко не вперше у поле зору правоохоронців потрапляють люди, які критикували Олександра Лукашенка, або владу країни. Так, у вересні громадянина України звинуватили в участі в протестах і засудили до тюремного ув’язнення. А найкращу спортсменку Білорусі затримали за те, що вона написала відкритий лист на підтримку мітингувальників.