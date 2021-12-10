"Трагедия Путина": первый премьер независимой Украины рассказал, почему распался СССР

По мнению первого премьер-министра Украины, подписание Беловежских соглашений рано или поздно точно должно было состояться

Распад Советского Союза для многих российских политиков был слишком болезненным, в частности это историческое событие считает "величайшей геополитической трагедией" президент РФ Владимир Путин. Однако украинские политики того времени указывают, что распад СССР был неизбежен.

Как сообщил в интервью "Телеграфу" первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, подписание Беловежских соглашений, поставивших точку в существовании СССР, точно должно было произойти.

"Эта встреча могла состояться раньше или позже, но она все равно должна была состояться: слишком настойчивой была необходимость менять рутинное, то, что отжило, требовало замены, или радикального обновления", — отметил Фокин.

Вместе с тем он добавил, что особой радости от подписания Беловежских соглашений он не почувствовал, хотя другие политики указывали, что они были счастливы.

"С политической карты мира исчезла великая страна, которую одни называли "Империей зла", другие — "Оплотом мира". И Ельцин, и Бурбулис в своих мемуарах и выступлениях говорили, что были счастливы, когда осознали и оценили все, что произошло. Я, признаюсь, что подписывая Беловежские соглашения, особой радости не испытывал, хотя ностальгии за прошлым тоже нет", — отметил Фокин.

Отсутствие радости распада СССР Фокин объяснил несколькими факторами. Среди них самым важным, по его мнению, стало то, что существование Союза создавало биполярность в мире и это помогало сохранять условный баланс сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, в чем заключалась величайшая ошибка Советского Союза в войне в Афганистане.