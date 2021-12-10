"Трагедія Путіна": перший прем'єр незалежної України розповів, чому розпався СРСР

На думку першого прем'єр-міністра України, підписання Біловезьких угод рано чи пізно точно мало відбутися

Розпад Радянського Союзу для багатьох російських політиків був надто болючим, зокрема цю історичну подію вважає "найбільшою геополітичною трагедією" президент РФ Володимир Путін. Однак, українські політики того часу вказують, що розпад СРСР був неминучим.

Як повідомив у інтерв’ю "Телеграфу" перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін, підписання Біловезьких угод, які поставили крапку в існуванні СРСР, точно мало статися.

"Ця зустріч могла відбутися раніше чи пізніше, але вона все одно мала відбутися: занадто наполегливою була необхідність змінювати рутинне, те, що віджило, потребувало заміни, або радикального оновлення", — зазначив Фокін.

Разом з тим він додав, що особливої радості від підписання Біловезьких угод він не відчув, хоча інші політики вказували, що вони були щасливі.

"З політичної карти світу зникла велика країна, яку одні називали "Імперією зла", інші — "Оплотом світу". І Єльцин, і Бурбуліс у своїх мемуарах та виступах говорили, що були щасливі, коли усвідомили та оцінили все, що сталося. Щодо мене, зізнаюся, що підписуючи Біловезькі угоди, особливої радості я не відчував, хоча й ностальгії за минулим теж немає", — зазначив Фокін.

Відсутність радості від розпаду СРСР Фокін пояснив кількома факторами. З-поміж яких найважливішим, на його думку, стало те, що існування Союзу створювало біполярність у світі й це допомагало зберігати умовний баланс сил.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому полягала найбільша помилка Радянського Союзу у війні в Афганістані.