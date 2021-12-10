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Грали в чужу гру: Фокін вказав на серйозну помилку СРСР із війною в Афганістані

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вітольд Фокін Новина оновлена 10 грудня 2021, 10:24
Вітольд Фокін

Перший прем’єр-міністр України заявив, що в СРСР його дратувала політика добровільно-примусового інтернаціоналізму

Радянський Союз розпався майже тридцять років тому, проте його політика та підтримка антинародних режимів у різних країнах досі викликає не найкращі спогади. Багато питань є і до війни в Афганістані, в якій влада СРСР припустилася багатьох помилок.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін.

За його словами, влада СРСР активно використовувала політику добровільно-примусового інтернаціоналізму і часто підтримувала антинародні режими в африканських, латиноамериканських і навіть азіатських країнах. Фокін каже, що вожді цих держав купалися у розкоші на зароблені радянськими людьми гроші. І все це лише заради голосів на якихось виборах.

Що стосується питання про те, чи була війна в Афганістані одним із факторів, що прискорили розпад СРСР, то Вітольд Фокін каже, що Радянський Союз в Афганістані грав у чужу гру.

"Я не є витонченим політиком, можу помилитися, але, на мою думку, ув’язуючись у проблеми Афганістану, ми не врахували досвід США, які зазнали невдачі у В’єтнамі", — зазначив перший прем’єр-міністр України.

Водночас Фокін додав, що подвиги інтернаціоналістів та їхня вірність вітчизні мають пам’ятати всі, проте не можна забувати про те, хто послав їх у справжнє пекло.

"Адже той, хто нав’язував бійцям почуття міжнародного обов’язку, сам не бігав з автоматом, не приймав рішення під кулями", — резюмував політик.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, у Радянському Союзі також залишали бажати кращого умови для проживання громадян. Зокрема, "безкоштовне" житло, яке насправді навіть не належало громадянам. Крім того, виникали проблеми із продуктами навіть на свята.

Теги:
#Афганістан #Війна #Розпад СРСР #Вітольд Фокін
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