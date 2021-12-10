Играли в чужую игру: Фокин указал на серьезную ошибку СССР с войной в Афганистане

Первый премьер-министр Украины заявил, что в СССР его раздражала политика добровольно-принудительного интернационализма

Советский Союз распался практически тридцать лет назад, однако его политика и поддержка антинародных режимов в разных странах по сей день вызывает не самые лучшие воспоминания. Много вопросов есть и к войне в Афганистане, в которой власти СССР допустили очень много ошибок.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин.

По его словам, власти СССР активно использовали политику добровольно-принудительного интернационализма и часто поддерживали антинародные режимы в африканских, латиноамериканских и даже азиатских странах. Фокин говорит, что вожди этих государств купались в роскоши на заработанные советскими людьми деньги. И все это только ради голосов на каких-то выборах.

Что касается вопроса о том, была ли война в Афганистане одним из факторов, ускоривших распад СССР, то Витольд Фокин говорит, что Советский Союз в Афганистане играл в чужую игру.

"Я не являюсь изощренным политиком, могу ошибиться, но по моему мнению ввязываясь в проблемы Афганистана мы не учли опыт США, которые потерпели неудачу во Вьетнаме", — отметил первый премьер-министр Украины.

Вместе с тем Фокин добавил, что подвиги интернационалистов и их верность отечеству должны помнить все, однако нельзя забывать о том, кто послал их в настоящий ад.

"Ведь тот, кто навязывал бойцам чувство интернационального долга, сам не бегал с автоматом, не принимал решения под пулями", — резюмировал политик.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, в Советском Союзе также оставляли желать лучшего и условия для проживания граждан. В частности, "бесплатное" жилье, которое на самом деле даже не принадлежало гражданам. Кроме того, возникали проблемы с продуктами даже на праздники.