Приднестровье хотят признать зоной российской оккупации: что об этом известно

ПАСЕ также должна окончательно исключить россию из своего состава.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может признать состоявшуюся еще в 1992 году российскую вооруженную агрессию против Молдовы, а также оккупацию россией Приднестровья.

Как передает "Европейская правда", соответствующую резолюцию ПАСЕ должна рассмотреть во вторник, 15 марта.

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В документе отмечается, что европарламентарии планируют рассмотреть окончательное исключение россии из Совета Европы, а также рассмотреть правки, одна из которых касается Приднестровья.

В частности, представители Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции предложили ПАСЕ официально признать российскую оккупацию части Молдовы — так называемую республику "Приднестровье". Документом предлагается задекларировать, что "РФ в 1992 году совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона".

По данным издания, поправку по оккупации Приднестровского региона парламентарии приняли единогласно, а это может означать, что она войдет в финальный текст резолюции.

К слову, представителей Молдовы среди соавторов поправки не было, однако, судя по результатам голосования, отрицать оккупацию они не стали.

Стоит добавить, что если это произойдет, это станет первым официальным признанием Приднестровья "оккупированной территорией" на уровне ПАСЕ. До сих пор в жестких формулировках отмечалось только "Приднестровье находится под эффективным контролем РФ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские власти призвали ПАСЕ немедленно исключить россию из своего состава из-за ее военной агрессии в отношении Украины.