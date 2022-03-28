Угроза вторжения Беларуси: СМИ лукашенко начали раскачивать новую тему

В Беларуси решили обвинить Украину в уничтожении деревни Хатынь в 1943-м году

Несмотря на то, что Минск всячески опровергает вероятность вступления в войну в Украине, вероятность привлечения армии Белоруси к военной агрессии рф все же сохраняется. Однако никаких наступательных действий со стороны Волынского/Полесского операционных районов не зафиксировано.

Соответствующую информацию "Телеграф" узнал из источников в Министерстве обороны Украины.

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Согласно источнику, в Минске начали проводить антиукраинскую пропаганду: активизировалось распространение в СМИ, государственных учреждениях и учебных заведениях Беларуси антиукраинской риторики. Скорее всего, такая пропаганда направлена на создание негативного образа "неонацизма в Украине", чтобы в дальнейшем оправдать привлечение белорусской армии к российской "специальной военной операции" в Украине.

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В рамках этой пропаганды, распространяется фейк, что к уничтожению деревни Хатынь в Минской области в 1943 году привязывают т.н. "118 украинский националистический батальон". Напомним, что 22 марта 1943 года немецким карательным отрядом, 118-й батальоном шуцманшафта и особым батальоном СС "Дирлевангер", в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих было убито и сожжено заживо всех жителей деревни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент российской федерации владимир путин хочет организовать вторжение Беларуси в Украину, чтобы полностью разгромить или серьезно ослабить украинскую армию, ведь благодаря этому кремль сможет получить полную власть над республикой.